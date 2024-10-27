AgoraVox: Зеленский выпрашивает деньги для Украины и отправляет ВСУ на убой

По своей сути «план победы» Владимира Зеленского заключается в выпрашивании больших денежных средств у партнеров, которые будут израсходованы на отправку украинцев на убой. Об этом пишет портал AgoraVox.

«В реальности "план победы" Зеленского сводится к просьбе выделить крупную сумму денег, чтобы он (Зеленский) мог и дальше отправлять украинское население на убой», — написали журналисты.

По словам авторов статьи, среди населения западных стран сейчас не наблюдается энтузиазма в поддержке Киева. Эти государства столкнулись с бюджетными кризисами. Журналисты задаются вопросом: проходят ли сейчас акции в поддержку Украины и едут ли поезда, полные добровольцев, готовых вступить в интернациональные бригады ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Владимир Зеленский принес своей стране и позор, и войну одновременно. По ее словам, страны Запада «осадили» политика, потребовавшего принять Украину в НАТО или предоставить ей право владеть ядерным оружием.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Он добавил, что план будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информационный сферы Украины.