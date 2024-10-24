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17:05, 24 октября 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил разработку внутреннего «плана победы»

Президент Украины подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы»

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего плана усиления Украины. Наряду с планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты», — написал украинский лидер.

Он добавил, что план будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информационный сферы, региональной работы и других отраслей, а ответственным за организацию будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее Зеленский отказался звать Россию на второй «саммит мира» до реализации его «плана победы». Он добавил, что Украина давно заслужила приглашение в НАТО, геополитическую определенность и экономическое сотрудничество со странами Запада.

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      Валентин Карант
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