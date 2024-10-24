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12:54, 24 октября 2024Бывший СССР

Зеленский передумал звать Россию на второй «саммит мира» до реализации «плана победы»

Зеленский отказался звать Россию на «саммит мира» до реализации «плана победы»

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался звать Россию на второй «саммит мира» до реализации его «плана победы». Слова украинского лидера передает «Интерфакс-Украина».

«Когда и если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите, мы увидим реализованную формулу, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов устава ООН», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина давно заслужила приглашение в НАТО, геополитическую определенность и экономическое сотрудничество со странами Запада.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал болтовней «мирный план», предложенный Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что не раз отмечал тот факт, что военные действия идут на Украине, поэтому необходимо потом разбираться, кто виноват, а не кричать об этом.

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      Валентин Карант
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