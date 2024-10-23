Лукашенко раскритиковал «мирный план» Зеленского

Лукашенко назвал болтовней «мирный план» Зеленского

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал болтовней «мирный план», предложенный Владимиром Зеленским. Об этом Лукашенко заявил в интервью для телеканала «Россия-1».

«Никакого там плана нет. План — это все болтовня. Россия — империя. Ее никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского», — выступил с критикой президент Белоруссии.

Лукашенко также подчеркнул, что не раз отмечал тот факт, что военные действия идут на Украине. Поэтому, по его словам, необходимо потом разбираться, кто виноват, а не кричать об этом. Александр Лукашенко сообщил о состоявшихся недавно закрытых переговорах с представителями Запада.

«Мы долго, четыре часа обсуждали этот вопрос», — отметил политик, подчеркнув, что ему удалось убедить собеседников в том, что не может быть виновата только одна сторона.

Ранее Лукашенко рассказал, что Запад хочет переговоров между Киевом и Москвой больше, чем Владимир Зеленский. По его словам, «сейчас есть возможность для переговоров». До этого белорусский лидер подчеркивал, что слова президента Украины об окончании конфликта в 2025 году являются его желаниями. Лукашенко также отметил, что конфликт не закончится в этом году.

В свою очередь, Зеленский 19 октября снова выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. При этом он заявил, что готов включить в «мирный план» урегулирования кризиса инициативы КНР, Бразилии и других стран.