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00:39, 19 октября 2024Бывший СССР

Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

Зеленский выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании кризиса
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский снова выступил против переговоров с России о мирном урегулировании конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Зеленский заявил, что готов включить в «мирный план» урегулирования кризиса инициативы КНР, Бразилии и других стран.

«У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — отметил он.

Ранее Зеленский рассказал о мере, которая якобы позволит принудить Москву к переговорам. По его мнению, западные страны должны предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

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      Марина Совина
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