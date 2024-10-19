Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

Зеленский выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании кризиса

Владимир Зеленский снова выступил против переговоров с России о мирном урегулировании конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Зеленский заявил, что готов включить в «мирный план» урегулирования кризиса инициативы КНР, Бразилии и других стран.

«У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — отметил он.

Ранее Зеленский рассказал о мере, которая якобы позволит принудить Москву к переговорам. По его мнению, западные страны должны предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.