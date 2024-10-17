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14:20, 17 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

Зеленский: комплексный неядерный пакет сдерживания принудит Москву к переговорам

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам. Его слова передает издание «Страна.ua».

«Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнерам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия», — добавил украинский лидер, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе.

Помимо этого, Зеленский заявил о необходимости немедленно направить Украине приглашение в НАТО, добавив, что само вступление в организацию последует позднее.

Ранее он заявил, что тайные приложения украинского «плана победы» носят чувствительный характер. В качестве примера одного из таких вопросов Зеленский привел предоставление Украине разрешения применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

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      Валентин Карант
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