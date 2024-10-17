Зеленский прокомментировал тайные приложения своего «плана победы»

Зеленский: тайные приложения «плана победы» носят чувствительный характер

Тайные приложения украинского «плана победы» носят чувствительный характер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Брюссель на специальное заседание Европейского совета, передает издание «РБК-Украина».

Глава государства уточнил, что по «чувствительным вопросам» Киев просит Запад оказать помощь как можно раньше. В качестве примера одного из таких вопросов Зеленский привел предоставление Украине разрешения применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

«Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать», — подчеркнул украинский лидер.

16 октября Зеленский представил Верховной Раде Украины свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе он озвучил приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание России.