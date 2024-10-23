Лукашенко заявил о желании Запада переговоров Зеленского с Россией

Лукашенко: Запад хочет переговоров Зеленского с Россией

Запад хочет переговоров между Киевом и Москвой больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

«Сейчас есть возможность для переговоров. И, мне кажется, надо сесть за стол переговоров. И план будет выработан мирного урегулирования или окончания войны и еще что-то только за столом — Украина, Россия (...) Западники больше хотят, чтобы Украина и Зеленский сели за стол переговоров с Путиным и с Россией, чем сам Зеленский», — сказал он.

Лукашенко добавил, что западные страны хотят, чтобы Зеленский сам согласился сесть за стол переговоров. По его словам, в случае территориальных уступок решение должно исходить от Киева.

Ранее белорусский лидер заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году являются его желаниями. Лукашенко также подчеркнул, что конфликт не закончится в этом году.