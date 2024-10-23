Лукашенко ответил на слова Зеленского о завершении конфликта

Лукашенко назвал желанием Зеленского слова об окончании конфликта в 2025 году

Слова президента Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году являются его желаниями. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей (...) и с ними посоветуется. (...) Это его желание», — сказал он, комментируя заявление Зеленского о сроках завершения конфликта.

Лукашенко также подчеркнул, что конфликт не закончится в этом году. По его словам, заявления украинского политика смешны, с точки зрения специалистов.

Ранее Зеленский допустил окончание конфликта на территории республики в 2025 году. Условием для этого он назвал реализацию его «плана победы».