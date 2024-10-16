Зеленский назвал условие окончания конфликта в 2025 году

Зеленский: конфликт завершится в 2025 году в случае реализации «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие окончания конфликта на территории республики в 2025 году. Его слова передает украинский канал ТСН.

«Война может завершиться в следующем году, если план реализуют», — заявил Зеленский, говоря о своем «плане победы», представленном в среду, 16 октября, в Верховной Раде.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Зеленский выступил в Раде и представил «план победы», который в том числе содержит приглашение Украины в НАТО.