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12:33, 16 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал условие окончания конфликта в 2025 году

Зеленский: конфликт завершится в 2025 году в случае реализации «плана победы»

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие окончания конфликта на территории республики в 2025 году. Его слова передает украинский канал ТСН.

«Война может завершиться в следующем году, если план реализуют», — заявил Зеленский, говоря о своем «плане победы», представленном в среду, 16 октября, в Верховной Раде.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Зеленский выступил в Раде и представил «план победы», который в том числе содержит приглашение Украины в НАТО.

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      Валентин Карант
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