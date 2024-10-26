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13:00, 26 октября 2024Мир

Захарова обвинила Зеленского в принесении Украине войны и позора

Захарова: Зеленский принес Украине и позор, и войну одновременно

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский принес своей стране и позор, и войну одновременно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что страны Запада «осадили» Зеленского, потребовавшего принять Украину в НАТО или предоставить ей право владеть ядерным оружием. Захарова отметила, что союзники выделили Киеву финансовую помощь, чтобы украинский лидер «не вякал про ядерное оружие».

Дипломат напомнила о высказывании бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, заявившего, что тот, кто между позором и войной выбирает позор, всегда получает войну. По ее словам, Зеленский решил «обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «план победы» Зеленского не соответствует происходящему на фронте.

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      Елизавета Мытарева
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