Захарова: Зеленский принес Украине и позор, и войну одновременно

Президент Украины Владимир Зеленский принес своей стране и позор, и войну одновременно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что страны Запада «осадили» Зеленского, потребовавшего принять Украину в НАТО или предоставить ей право владеть ядерным оружием. Захарова отметила, что союзники выделили Киеву финансовую помощь, чтобы украинский лидер «не вякал про ядерное оружие».

Дипломат напомнила о высказывании бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, заявившего, что тот, кто между позором и войной выбирает позор, всегда получает войну. По ее словам, Зеленский решил «обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «план победы» Зеленского не соответствует происходящему на фронте.