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12:24, 26 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о «плане победы» Зеленского

Лукашенко: «план победы» Зеленского не соответствует происходящему на фронте
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не соответствует тому, что происходит на фронте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает БелТА.

«Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что ранее окончание конфликта на Украине зависело от стран Запада, но в настоящее время США «и особенно европейцы мира хотят больше, чем сам Зеленский». Он подчеркнул, что предложения украинского лидера «не коррелируются» с ситуацией на фронте. По словам Лукашенко, Украине в настоящий момент «уже не до победы, дай бог остановиться».

По словам президента Белоруссии, российские войска уже освободили часть территории Курской области, атакованной Вооруженными силами Украины, и научились противостоять тактике украинских войск.

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      Елизавета Мытарева
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