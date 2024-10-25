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13:37, 25 октября 2024Россия

В Кремле высказали позицию по СВО

Песков заявил, что Путин продолжает СВО, но остается открыт для переговоров

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кремле высказали позицию по специальной военной операции (СВО) на Украине и переговорах. С заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о впечатлениях от переговоров с Путиным и заявил, что у российского президента есть оформленное стремление к прекращению огня на Украине. Песков прокомментировал это заявление, отвечая на вопросы журналистов.

«[Президент России Владимир] Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей», — обозначил Песков.

25 октября во время интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Путин высказался о проведении СВО и призвал россиян не расслабляться. Он, в частности, заявил, что российские военные должны вести спецоперацию «с полной отдачей и не обращать внимание на рассуждения об усталости противника».

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      Елена Торубарова
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