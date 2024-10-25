Эрдоган рассказал о стремлении Путина прекратить огонь на Украине

Эрдоган: у президента Путина есть стремление к прекращению огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о впечатлениях от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что у Путина есть оформленное стремление к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле», — рассказал турецкий политик журналистам в самолете по пути в Стамбул.

При этом ранее дипломатический источник в Турции заявил, что, по мнению Анкары, предпосылок для проведения мирных переговоров по решению украинского конфликта нет. «Стороны наращивают военную активность, есть высокий уровень недоверия, конфронтации», — оценил ситуацию анонимный дипломат.