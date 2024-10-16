В Турции оценили возможность мирных переговоров по Украине

В Турции заявили об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Предпосылок для проведения мирных переговоров по решению украинского конфликта нет, заявил РИА Новости дипломатический источник в Турции.

«Стороны наращивают военную активность, есть высокий уровень недоверия, конфронтации», — оценил ситуацию собеседник агентства, отметив, что дипломатическое урегулирование остается приоритетом для внешней политики Анкары.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в западных СМИ данные по теме урегулирования конфликта на Украине появляются «как черт из табакерки», однако серьезных предложений по этой теме пока не поступало. «Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили», — отмечал он.