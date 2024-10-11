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10:35, 11 октября 2024Мир

Лавров фразой «как черт из табакерки» оценил появляющиеся в СМИ мирные планы по Украине

Лавров: серьезных предложений по украинскому урегулированию пока не поступало
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В западных СМИ данные по теме урегулирования конфликта на Украине появляются «как черт из табакерки», однако серьезных предложений по этой теме пока не поступало. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция ведется на Rutube-канале МИД России.

«Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, следить за данными о планах мирного разрешения украинского конфликта, которые появляются в западных СМИ, поскольку они появляются «как черт из табакерки».

Ранее Лавров заявил, что Россия не следит за заявлениями представителей Украины о проведении до конца 2024 года нового «саммита мира». Он подчеркнул, что Москве это не интересно.

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      Виктория Кондратьева
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