Лавров фразой «как черт из табакерки» оценил появляющиеся в СМИ мирные планы по Украине

Лавров: серьезных предложений по украинскому урегулированию пока не поступало

В западных СМИ данные по теме урегулирования конфликта на Украине появляются «как черт из табакерки», однако серьезных предложений по этой теме пока не поступало. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция ведется на Rutube-канале МИД России.

«Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. А пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, следить за данными о планах мирного разрешения украинского конфликта, которые появляются в западных СМИ, поскольку они появляются «как черт из табакерки».

Ранее Лавров заявил, что Россия не следит за заявлениями представителей Украины о проведении до конца 2024 года нового «саммита мира». Он подчеркнул, что Москве это не интересно.

