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09:50, 11 октября 2024Мир

Лавров фразой «нам неинтересно» описал реакцию Москвы на анонс нового «саммита мира»

Глава МИД Лавров: Россия не следит за заявлениями Украины о новом «саммите мира»

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Россия не следит за заявлениями представителей Украины о проведении до конца 2024 года нового «саммите мира», в котором предполагается участие Москвы, РФ это не интересно. Об этом в выступлении по итогам 19-го Восточноазиатского Саммита заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы не следим за подобными заявлениями украинских политиков различного уровня, нам это не интересно. Позиция РФ изложена предельно четко президентом России [Владимиром Путиным] 14 июня на выступлении в МИД. Эта позиция последовательна, реализуется на практике и мы доведем это дело до конца», — ответил министр.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев намерен провести второй «саммит мира» с участием России до конца 2024 года. При этом дипломат исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Россией на этой встрече и отметил, что Киев не намерен прислушиваться к требованиям Москвы.

14 июня Путин заявил, что для прекращения огня и начала переговоров с Украиной Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. После этого Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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