На Украине сообщили о намерении провести второй «саммит мира» с Россией до конца года

Киев намерен провести второй «саммит мира» с участием России до конца 2024 года. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Reuters.
При этом дипломат исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Россией на этой встрече и отметил, что Киев не намерен прислушиваться к требованиям Москвы. По его словам, Украина и международное сообщество должны вместе составить список шагов для установления «справедливого мира в Украине», на основании которых обсудят, какие требования предъявить России.
«Одна из важнейших целей этого саммита — достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России», — сказал Бондар
Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен назвал причиной отмены украинского «саммита мира» в ноябре нежелание мировых лидеров посетить его. По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что любая уступка России будет для него фатальной.