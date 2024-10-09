Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:54, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о намерении провести второй «саммит мира» с Россией до конца года

Посол в Турции Боднар: Украина намерена провести второй саммит мира в этом году

Фото: Laurent Cipriani / Reuters

Киев намерен провести второй «саммит мира» с участием России до конца 2024 года. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Reuters.

При этом дипломат исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Россией на этой встрече и отметил, что Киев не намерен прислушиваться к требованиям Москвы. По его словам, Украина и международное сообщество должны вместе составить список шагов для установления «справедливого мира в Украине», на основании которых обсудят, какие требования предъявить России.

«Одна из важнейших целей этого саммита — достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России», — сказал Бондар

Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен назвал причиной отмены украинского «саммита мира» в ноябре нежелание мировых лидеров посетить его. По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что любая уступка России будет для него фатальной.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

      Российский фигурист ответил на вопрос о смене гражданства

      Бывшая жена Майкла Джексона раскрыла неожиданный факт про артиста

      Названо число пострадавших от атак ВСУ в Курской области

      Врачи спасли россиянку с «синдромом разбитого сердца»

      Нефтяной конкурент России ограничит вывоз из страны одного вида топлива

      В офисах ФНС в ЯНАО прошли обыски

      Стали известны подробности нового фильма Нолана

      Швейцария выделит десятки миллионов долларов на разминирование Украины

      Спецслужбы оцепили центр российского города из-за подозрительного автомобиля у здания МВД

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше