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11:02, 9 октября 2024Мир

Нежелание мировых лидеров приезжать на саммит Зеленского назвали причиной его отмены

Брайен: Зеленский отменил саммит по Украине, так как никто не захотел приехать

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине в ноябре, поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его. Об этом заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

«Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит" (официально перенесенный на будущее время), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах», — написал он.

По словам эксперта, украинский лидер понимает, что любая уступка России будет для него фатальной. Он также отметил, что Зеленский полагается на неонацистские элитные бригады для своей защиты, поскольку украинская армия начинает распадаться.

Ранее политолог и почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква выразил мнение, что несмотря на частые заявления о проведении нового «саммита мира» по Украине перспективы подобной конференции сейчас туманны. Он подчеркнул, что пропасть между российской и украинской сторонами слишком велика.

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      Виктория Кондратьева
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