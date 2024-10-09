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06:30, 9 октября 2024Мир

В Великобритании оценили перспективы новой мирной конференции по Украине

Британский политолог Саква: перспективы конференции по Украине сейчас туманны

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Несмотря на частые заявления о проведении нового «саммита мира» по Украине перспективы подобной конференции сейчас туманны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква.

«Сейчас перспективы такой конференции [по Украине] кажутся туманными. Все-таки пропасть между враждующими сторонами слишком велика», — указал он.

Вместе с тем эксперт позитивно оценил существующие предложения по мирному урегулированию украинского конфликта, исходящие, например, от Бразилии и КНР. Кроме того, по словам Саквы, подобная конференция должна пройти под эгидой «беспристрастного субъекта» — к примеру, ООН.

Ранее стало известно, что второй «саммит мира» по Украине не состоится в ноябре. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Дарья Заривная, предположила, что конференция пройдет позже. Первая подобная встреча прошла в июне 2024 года в Швейцарии без участия представителей России.

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      Дмитрий Попов
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