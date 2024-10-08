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17:04, 8 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об отмене второго саммита мира в ноябре

Офис Зеленского: второй саммит мира по Украине не пройдет в ноябре

Фото: Yves Herman / Reuters

Второй «саммит мира» по Украине не пройдет в ноябре. Об этом заявила изданию «Телеграф» советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Дарья Заривная.

«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово», — сказала она.

По ее словам, сейчас проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» Зеленского. Заривная уточнила, что они заканчиваются принятием коммюнике. Положения принятых заявлений станут базой для мирного плана второй конференции по Украине, добавила советник главы Офиса президента. Она также предположила, что саммит пройдет позже.

Ранее Зеленский призвал использовать его «формулу мира» для решения украинского кризиса. Он также потребовал «подготовить второй саммит мира» для завершения конфликта.

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      Кристина Есикова
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