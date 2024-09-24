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23:47, 24 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский отказался от переговоров с Россией для решения конфликта на Украине

Зеленский выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления он раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения украинского конфликта.

«Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский, не уточнив, какие действия имеются в виду.

В ходе выступления он также в очередной раз высказался за использование его формулы мира для решения конфликта, призвав «подготовить второй саммит мира» для завершения конфликта. Украинский президент в том числе пригласил другие страны принять участие в процессе решения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Несмотря на это, Зеленский настоял на необходимости военной помощи стран-партнеров Украины. По его словам, план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

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      Марина Совина
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