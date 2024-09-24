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08:19, 24 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о близости завершения конфликта

Зеленский: завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны. Мы просто должны быть очень сильными, очень», — сказал он.

Несмотря на это, Зеленский настоял на необходимости военной помощи стран-партнеров Украины. По его словам, план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

Ранее Зеленский назвал решающими ближайшие несколько месяцев. Также он снова анонсировал обсуждение «плана победы» с властями США.

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      Илья Таксюр
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