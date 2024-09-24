Зеленский назвал решающими ближайшие несколько месяцев

Зеленский: следующие несколько месяцев станут решающими в конфликте

Следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время вручения наград Американской академии достижений, его слова приводит РБК.

Украинский лидер отметил, что осталось мало времени на решение исхода боевых действий. Также Зеленский вновь анонсировал обсуждение «плана победы» с властями США.

Ранее газета The Times сообщила, что Зеленский представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.