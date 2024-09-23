Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины. Что он будет просить у западных союзников?

The Times: план победы Зеленского включает требования аналога членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов, включающий требования гарантий безопасности и продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает The Times.

Зеленский исключил прекращение огня в своем плане

По информации издания, «план победы» включает в себя следующие пункты:

гарантии безопасности, аналогичные обязательствам в рамках членства в НАТО;

продолжение операции ВСУ в Курской области;

поставки «конкретных» современных видов вооружения;

международная финансовая помощь для поддержки экономики Украины

Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года. 20 сентября Зеленский заявил в ходе совместной конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен о намерениях поставить точку в конфликте в 2024 году.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По мнению журналистов, требования гарантий безопасности показывают признание Киевом невозможности вступить в НАТО. Отмечается, что причиной разочарования украинского руководства стали разногласия между западными союзниками.

Как сообщил источник издания NV.ua, план Зеленского не содержит требований о прекращении огня. По его словам, политик лично продумывал все наполнение плана, а со всеми пунктами инициативы ознакомлены только несколько человек.

Власти Украины намерены представить план в ходе визита в США

Зеленский намеревается представить план в ходе визита в США в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН). Как отмечается, Киев может потребовать от администрации президента США Джо Байдена гарантий, что выполнение обязательств не прекратится после возможной победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в ноябре.

Давайте сделаем все это сегодня, пока все чиновники, которые хотят победы Украины, находятся на официальных должностях Владимир Зеленский президент Украины

Украинский президент уже прибыл с визитом в страну на борту военно-транспортного самолета США. Вскоре после приземления он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон штата Пенсильвания и сразу попросил больше снарядов на встрече с губернатором штата Джошем Шапиро.

Фото: Commonwealth Media Services / Reuters

Перед визитом в США Зеленский говорил о желании представить план не только Байдену и вице-президенту США Камале Харрис, но и Трампу. Он понадеялся на организацию встречи с обоими кандидатами в президенты США непосредственно в ходе поездки.

На Западе уже раскритиковали «план победы»

Как отмечает The Times, западные военные эксперты и дипломаты в целом признают неспособность Украины вернуться на границы 1991 года. Издание добавило, что даже при оптимистичном сценарии для Киева реализация плана потребует минимум два года. Высокопоставленный западный дипломат в разговоре с изданием подчеркнул, что усиление поддержки Киева после президентских выборов в США повлияет и на готовность России к переговорам.

Любые переговоры будут очень сложными и болезненными для Украины анонимный высокопоставленный западный дипломат

В свою очередь, американский миллиардер Дэвид Сакс назвал план Зеленского путем к третьей мировой войне. Он понадеялся, что Байден помнит причины своего отказа от приведения такого плана в действие.

В России указали на шумиху вокруг планов Зеленского

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия не была ознакомлена с планом Зеленского по урегулированию конфликта или приглашена на его обсуждение. Он добавил, что Запад должен будет держать тему Украины в центре внимания для всего мира.

Вокруг пребывания [Зеленского] здесь [на Генеральной Ассамблее ООН] много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве с осторожностью относятся к публикациям СМИ о «плане победы». Пресс-секретарь президента добавил, что российское руководство ознакомится с инициативой из официальных источников.

Гарантии безопасности Украины предлагались в рамках Стамбульских соглашений

В апреле 2024 года немецкое издание Die Welt сообщило, что в рамках Стамбульских соглашений весной 2022 года предполагалось предоставление гарантий безопасности Украине. Как утверждается, Россия согласилась с всеобъемлющими гарантиями безопасности Киеву от постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия).

Позднее газета The New York Times подтвердила информацию, опубликовав текст проекта мирного договора. Отмечается, что в обмен на гарантии безопасности Киев отказывался от вступления в НАТО и фактически признавал Крым российским.