Зеленский посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

AP: Зеленский посетил завод боеприпасов в США и попросил больше снарядов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод боеприпасов в США в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу попросил больше снарядов для Вооруженныих сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на члена американской палаты представителей Мэтта Картрайта.

«Спасибо. И нам нужно больше», — привел Картрайт слова Зеленского по приезде на завод.

Предприятие в Скрэнтоне является одним из немногих в стране, выпускающих артиллерийские снаряды калибра 155-мм, и за последний год оно увеличило производство. Украина уже получила более 3 миллионов снарядов из США.

Ранее Зеленский записал обращение к гражданам своей страны с американского военно-транспортного самолета по пути в Соединенные Штаты Америки (США).