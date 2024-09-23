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10:40, 23 сентября 2024Мир

Зеленский посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

AP: Зеленский посетил завод боеприпасов в США и попросил больше снарядов для ВСУ

Фото: Commonwealth Media Services / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод боеприпасов в США в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу попросил больше снарядов для Вооруженныих сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на члена американской палаты представителей Мэтта Картрайта.

«Спасибо. И нам нужно больше», — привел Картрайт слова Зеленского по приезде на завод.

Предприятие в Скрэнтоне является одним из немногих в стране, выпускающих артиллерийские снаряды калибра 155-мм, и за последний год оно увеличило производство. Украина уже получила более 3 миллионов снарядов из США.

Ранее Зеленский записал обращение к гражданам своей страны с американского военно-транспортного самолета по пути в Соединенные Штаты Америки (США).

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      Виктория Кондратьева
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