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10:28, 23 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский записал обращение из военного самолета

Зеленский записал обращение с военно-транспортного самолета по пути в США

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к гражданам своей страны с американского военно-транспортного самолета по пути в Соединенные Штаты Америки (США). Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

По словам Зеленского, главной целью его визита в США является представление лидерам американских политических сил его «формулы мира» по разрешению конфликта на Украине. Первым ее должен увидеть нынешний американский президент Джо Байден.

Зеленский вскоре после записи обращения приземлился в штате Пенсильвания, где провел первую встречу с местным губернатором Джошем Шапиро.

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      Сергей Болиев
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