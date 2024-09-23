Зеленский записал обращение из военного самолета

Зеленский записал обращение с военно-транспортного самолета по пути в США

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к гражданам своей страны с американского военно-транспортного самолета по пути в Соединенные Штаты Америки (США). Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

По словам Зеленского, главной целью его визита в США является представление лидерам американских политических сил его «формулы мира» по разрешению конфликта на Украине. Первым ее должен увидеть нынешний американский президент Джо Байден.

Зеленский вскоре после записи обращения приземлился в штате Пенсильвания, где провел первую встречу с местным губернатором Джошем Шапиро.