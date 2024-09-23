В России назвали мирный план Зеленского пиар-кампанией

Постпред Полянский: Россия не была ознакомлена с мирным планом Зеленского

Россия не была ознакомлена с мирным планом Владимира Зеленского по разрешению украинского конфликта и не была приглашена на его обсуждение. Об этом агентству РИА Новости заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь (на Генеральной Ассамблее ООН — прим. "Ленты.ру") много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что страны Запада будут вынуждены поддержать «пиар-кампанию украинского президента, чей срок полномочий уже истек». Полянский добавил, что Запад вдобавок должен будет держать тему Украины в центре внимания для всего мира, что будет «очень сложной задачей».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл подробности «плана победы» Украины. По его словам, реализация этого плана усилит позиции Киева, а также «заставит» президента России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах.