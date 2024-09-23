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01:23, 23 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности «плана победы» Украины

Зеленский заявил, что его «план победы» усилит Украину

Фото: Alina Smutko / Reuters

«План победы» украинского президента Владимира Зеленский усилит позиции Киева, а также «заставит» главу России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах. Подробности своего плана политик раскрыл в интервью американскому журналу The New Yorker.

По словам Зеленского, после мирного саммита партнеры Киева увидели, что Россия не намерена участвовать в переговорах. Как утверждает украинский лидер, союзники выразили надежду на появление РФ на втором саммите мира. «Они сказали: "Мы пригласим их на второй саммит, и они прибегут". Ну, теперь у нас запланирован второй саммит, и не похоже, что они прибегут», — высказался Зеленский.

«Поэтому план победы — это план, который быстро укрепит Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», — подчеркнул он. Президент Украины отметил, что уже изложил это на бумаге, с конкретными аргументами и конкретными шагами по укреплению страны в течение октября, ноября и декабря, а также по дипломатическому окончанию конфликта.

Кроме того, он признался, что план разработан, прежде всего, с расчетом на поддержку президента США Джо Байдена. «Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, какое из положений предложенного им «плана победы» является ключевым. Так, он назвал удары вглубь России ключевым пунктом своего «плана победы». По информации СМИ, украинский лидер подталкивает западных партнеров к ослаблению запретов по использованию дальнобойного вооружения.

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      Маргарита Пименова
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