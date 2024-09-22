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04:03, 22 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыт ключевой пункт «плана победы» Зеленского

CNN: Зеленский назвал удары вглубь России ключевым пунктом «плана победы»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое из положений предложенного им «плана победы» является ключевым. Об этом он высказался в беседе с CNN.

В публикации отмечается, что Зеленский назвал удары вглубь России ключевым пунктом своего «плана победы». По информации СМИ, украинский лидер подталкивает западных партнеров к ослаблению запретов по использованию дальнобойного вооружения.

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«Владимир Зеленский заявил — использовать ракеты большой дальности по целям внутри России является частью его "плана победы", который он должен представить чиновникам в США на следующей неделе», — написали журналисты.

Как написало агентство Bloomberg, у Зеленского есть некий «план победы». Журналисты выяснили, что он включает вступление страны в НАТО и обязательства по поставкам оружия Киеву. Кроме того, инициатива предполагает четкий путь Украины к членству в Евросоюзе, а также различные соглашения в сфере экономики и безопасности.

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      Марина Совина
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