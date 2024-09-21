Bloomberg рассекретило «победный план» Зеленского

Bloomberg: победный план Зеленского включает вступление в НАТО и поставки оружия

У президента Украины Владимира Зеленского есть «победный план», он включает вступление республики в НАТО и требование поставок оружия. Подробности раскрыло информационное агенство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

На встрече с американским лидером Джо Байденом Зеленский будет давить на то, чтобы США согласовали официальное приглашение для Украины в НАТО. Также он хочет, чтобы администрация Байдена взяла на себя обязательства по регулярным поставкам передового оружия.

Кроме того, план предусматривает согласование «четкого пути к членству в Евросоюзе и других экономических и военных соглашений», что, по мнению украинского лидера, заставит президента РФ Владимира Путина «искать мира».

Также Киев выражает обеспокоенность, что прекращение конфликта без выполнекния украинских требований со стороны Запада повлечет новую атаку России после перевооружения.