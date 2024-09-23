В США план Зеленского по Украине назвали путем к третьей мировой войне

Миллиардер Сакс: план Зеленского по Украине приведет к третьей мировой войне

Реализация плана украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине приведет к началу третьей мировой войны. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский приехал в США, чтобы представить свой разрекламированный "план победы" президенту [США Джо] Байдену. В чем он заключается? 1) немедленное вступление [Киева] в НАТО. 2) Удары ракет большой дальности. Другими словами, третья мировая война», — написал он.

Предприниматель выразил надежду, что Байден помнит причины, почему он отказался от приведения такого плана в действие.

Ранее Сакс раскритиковал новый вариант мирного плана Зеленского. По его словам, он будет в очередной раз отвергнут президентом США.