Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:23, 23 сентября 2024Мир

В США план Зеленского по Украине назвали путем к третьей мировой войне

Миллиардер Сакс: план Зеленского по Украине приведет к третьей мировой войне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Реализация плана украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине приведет к началу третьей мировой войны. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский приехал в США, чтобы представить свой разрекламированный "план победы" президенту [США Джо] Байдену. В чем он заключается? 1) немедленное вступление [Киева] в НАТО. 2) Удары ракет большой дальности. Другими словами, третья мировая война», — написал он.

Предприниматель выразил надежду, что Байден помнит причины, почему он отказался от приведения такого плана в действие.

Ранее Сакс раскритиковал новый вариант мирного плана Зеленского. По его словам, он будет в очередной раз отвергнут президентом США.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые детали в деле отравившейся пельменями семьи. Дети могли насыпать в еду пестициды

      Появились подробности об отравившейся в Красноярском крае после ужина семье

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

      В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

      Массовая драка с цыганами в российском городе попала на видео

      Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

      Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше