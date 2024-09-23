В США раскритиковали мирный план Зеленского

Миллиардер Сакс: Байден отвергнет новый вариант мирного плана Зеленского

Новый вариант мирного плана Владимира Зеленского будет в очередной раз отвергнут президентом США Джо Байденом. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс.

Он раскритиковал план Зеленского, который заключается во вступлении Киева в НАТО и разрешении наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России. То есть, по словам бизнесмена, этот план заключается в «третьей мировой войне».

«Байден уже отвергал оба варианта. Давайте надеяться, что он сможет вспомнить, почему», — заключил Сакс.

Ранее британская газета The Times раскрыла основные пункты «плана победы» Зеленского. В нем, среди прочего, есть условия о продолжении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и продолжении международной финансовой помощи Киеву.