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05:52, 23 сентября 2024Бывший СССР

На Западе раскрыли «план победы» Зеленского

Times раскрыла основные пункты «плана победы» Зеленского

Фото: Leon Neal / Reuters

В подготовленный президентом Украины Владимиром «план победы» входят четыре основных пункта. Содержимое документа раскрыла британская The Times.

По информации издания, украинский лидер рассчитывает на получение гарантий безопасности со стороны Запада, аналогом которых можно считать обязательство о взаимной обороне в странах НАТО. Также в плане указано продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и поставки Киеву определенных современных вооружений. Еще одним пунктом Зеленский указал продолжение международной финансовой помощи Украине.

16 сентября Зеленский рассказал, что его «план победы» по основным пунктам готов на 90 процентов, Киев представит его международным союзникам на следующей неделе. Он добавил, что план содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

О своих планах представить «план победы» Украины Зеленский заявлял еще в августе. Он рассказал, что в нем немного пунктов, однако отказался их озвучить, поскольку «дал слово» Джо Байдену.

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      Марина Совина
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