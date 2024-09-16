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20:47, 16 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал степень готовности мирного плана Украины

Зеленский: мирный план Украины готов на 90%

Фото: Leon Neal / Reuters

Мирный план Украины по основным пунктам готов на 90 процентов, Киев представит его международным союзникам на следующей неделе. Степень готовности документа назвал президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения, его видео опубликовано в Telegram.

«Совещания по подготовке нашего, украинского, "Плана победы". (...) То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90 процентов все выписано», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что план содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что войска могут устроить государственный переворот, если руководство страны заключит мирную сделку с Россией. При этом, по опросам украинских социологов, около 7 процентов граждан Украины готовы присоединиться к вооруженному протесту в случае территориальных уступок.

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      Глеб Палехов
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