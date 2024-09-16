WP: ВСУ могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией

В случае мирной сделки с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут устроить в стране переворот. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Произойдет государственный переворот, потому что эту идею (о мирных переговорах — прим. «Ленты.ру») будут продвигать те, кто сидит в мирных городах», — рассказала изданию 23-летний военный медик украинской армии по имени Вероника.

WP также подчеркивает, что в соответствии с опросами около 7 процентов украинцев заявили, что присоединятся к вооруженному протесту в случае территориальных уступок. При этом издание отмечает, что этот показатель более чем в два раза выше среди солдат и ветеранов ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с CNN намекнул на то, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. По его словам, если граждане России окажутся без комфортных условий, то они начнут оказывать давление на Москву.