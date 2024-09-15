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21:04, 15 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о желании оставить россиян без комфортной жизни

Зеленский намекнул, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Об этом он высказался в беседе с CNN.

Политик выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина. «Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский лидер в беседе с CNN также назвал целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область перемещение российских войск. При этом он назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией.

Кроме того, Зеленский в разговоре с американским каналом ответил на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта на Украине при условии его победы на выборах. Он счел слова Трампа предвыборными обещаниями.

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      Маргарита Щигарева
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