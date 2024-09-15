Зеленский высказался о желании оставить россиян без комфортной жизни

Зеленский намекнул, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Об этом он высказался в беседе с CNN.

Политик выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина. «Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский лидер в беседе с CNN также назвал целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область перемещение российских войск. При этом он назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией.

Кроме того, Зеленский в разговоре с американским каналом ответил на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта на Украине при условии его победы на выборах. Он счел слова Трампа предвыборными обещаниями.