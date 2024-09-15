Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:33, 15 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал цель операции в Курской области

Зеленский назвал целью операции ВСУ в Курской области перемещение войск России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область перемещение российских войск. Об этом пишет «Страна», ссылаясь на интервью политика CNN.

«Идея состояла в том, чтобы переместить туда (в Курскую область — прим. «Ленты.ру») некоторые российские силы. И я думаю, что это была правильная идея», — заявил Зеленский.

Он также назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией.

Ранее Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам. По его словам, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подверг сомнению слова политика.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на слова Трампа о быстром завершении конфликта на Украине

      Россиянам назвали полезные для здоровья продукты

      В Белгородскую область доставили партию оборудования для борьбы с дронами ВСУ

      В российском регионе задержали поезда из-за пожара

      В «Зените» ответили на сообщения о миллионных премиях за победу над ЦСКА

      Шесть человек стали жертвами «Бориса» в Европе

      Зеленский назвал цель операции в Курской области

      На Западе оценили шансы ВСУ по удержанию обороны Красноармейска

      На Украине рассказали о несуществующей армии из тысяч военных ВСУ

      Жительница Курской области заявила о мародерстве польских наемников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше