Зеленский назвал цель операции в Курской области

Зеленский назвал целью операции ВСУ в Курской области перемещение войск России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область перемещение российских войск. Об этом пишет «Страна», ссылаясь на интервью политика CNN.

«Идея состояла в том, чтобы переместить туда (в Курскую область — прим. «Ленты.ру») некоторые российские силы. И я думаю, что это была правильная идея», — заявил Зеленский.

Он также назвал атаку ВСУ на приграничный российский регион рискованной операцией.

Ранее Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам. По его словам, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подверг сомнению слова политика.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов.