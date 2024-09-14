Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:30, 14 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский счел успешной операцию ВСУ в Курской области

Зеленский: операция ВСУ в Курской области замедлила продвижение ВС России

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам. Об этом сообщает Reuters.

По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России хватит сил выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, а также защитить от украинских военных Белгород.

Бои в Курской области идут с 6 августа. С 10 сентября Российская армия начала контрнаступление. За последние сутки, по официальным данным российского Минобороны, в приграничном регионе в плен сдались 12 украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обошлись словами о неизменной поддержке Украины. Белый дом не разрешил ВСУ бить американским оружием вглубь России

      Байден прокомментировал предупреждение Путина о последствиях ударов по России

      Зеленский счел успешной операцию ВСУ в Курской области

      Доходы США от поставок газа в ЕС упали до минимума за три года

      Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

      Зейналова раскрыла свои планы на посту посла на Маврикии

      Внутренняя проверка Службы безопасности подтвердила просчеты в подготовке митинга Трампа

      Байден исключил победу России в конфликте на Украине

      Основатель Pink Floyd назвал Байдена дряхлым

      Компания Avio озвучила планы по новой ракете Vega Next

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше