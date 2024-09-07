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07:03, 7 сентября 2024Россия

В Кремле заявили о способности России выдавить ВСУ из Курской области

Песков: России хватит сил и средств выдавить ВСУ из Курской области
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил о способности России выдавить ВСУ из Курской области, а также защитить от украинских военных Белгород. «Да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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