В Кремле заявили о способности России выдавить ВСУ из Курской области

Песков: России хватит сил и средств выдавить ВСУ из Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил о способности России выдавить ВСУ из Курской области, а также защитить от украинских военных Белгород. «Да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.