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11:45, 14 сентября 2024Россия

В России отреагировали на заявления Зеленского о целях боев в Курской области

Депутат Колесник усомнился в достижении Украиной целей в Курской области

Фото: Leon Neal / Reuters

Украина не смогла добиться цели остановить продвижение российских сил, начав операцию в Курской области, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о задачах украинской армии в российском приграничном регионе.

«Добилась Украина лишь одних целей — потеряла на курском направлении тысячи людей. А наши войска только продвинулись на Донбассе, практически выходят на границы [региона], в предместьях Харькова ведутся бои и довольно успешно. Мы же бережем людей в отличие от Зеленского, это Зеленский бросает их в мясорубку. Хотя бои тяжелые, но для нас успешные», — сказал депутат.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака вооруженных сил страны на Курскую область привела к желаемым результатам. Он утверждает, что бои помогли замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он.

12 сентября он подтвердил, что российские силы начали контрнаступление в Курской области и добавил, что все идет по плану Киева.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничных районах. 10 сентября стало известно, что российские силы начали контрнаступление. На следующий день командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о возвращении под контроль России около десятка населенных пунктов региона.

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