Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил (ВС) России под Курском и описал его фразой «все идет по нашему плану». Видеозапись выступления политика опубликована в Telegram-канале УНИАН.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако якобы «контролирует этот процесс».
Информация о том, что российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области, появилась вечером 10 сентября. Затем эти данные подтвердил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он сообщил о хорошей обстановке в зоне действия российских войск и назвал число возвращенных Россией под контроль населенных пунктов.
Уточнялось, что за первые полтора часа контрнаступления армия России отбила Гордеевку и начала продвигаться в районе Апанасовки. 12 сентября Министерство обороны РФ сообщило о возвращении контроля над этими селом, а еще над населенными пунктами Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в военном ведомстве.