Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану»

Зеленский заявил, что контрнаступление России под Курском идет по плану Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил (ВС) России под Курском и описал его фразой «все идет по нашему плану». Видеозапись выступления политика опубликована в Telegram-канале УНИАН.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако якобы «контролирует этот процесс».

Информация о том, что российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области, появилась вечером 10 сентября. Затем эти данные подтвердил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он сообщил о хорошей обстановке в зоне действия российских войск и назвал число возвращенных Россией под контроль населенных пунктов.

Уточнялось, что за первые полтора часа контрнаступления армия России отбила Гордеевку и начала продвигаться в районе Апанасовки. 12 сентября Министерство обороны РФ сообщило о возвращении контроля над этими селом, а еще над населенными пунктами Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в военном ведомстве.

