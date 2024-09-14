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08:44, 14 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил смысл вторжения ВСУ в Курскую область. Он хотел остановить российские войска под Харьковом

Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила продвижение ВС РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область привело к желаемым результатам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он.

Также Зеленский рассказал, что контрнаступление России в Курской области не имело серьезных успехов, несмотря на 40-тысячную группировку ВС РФ в регионе.

40 000
военнослужащих ВС РФ

по словам Зеленского, отражают вторжение ВСУ в Курской области

На фоне этого заявления стало известно, что власти Харьковской области объявили эвакуацию в районе Купянска. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов уточнил, что будут принудительно вывезены дети из 29 населенных пунктов.

Зеленский рассказал о своем тайном плане

12 сентября Зеленский признал, что Российская армия начала контрнаступление в Курской области на позиции вторгнувшихся украинских войск. Однако, отметил он, «все идет по нашему украинскому плану».

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Один из офицеров ВСУ на условиях анонимности рассказал газете The Guardian, что военным поступил строгий приказ не говорить ни о чем, связанном со стратегией Киева на курском фронте. «И, честно говоря, мы и сами об этой стратегии не знаем», — признался он. Как отмечает издание, напавшие на Курскую область украинские военные не уверены, каким будет их положение в российском регионе через несколько дней или недель.

Ранее аналитик Марк Епископос объяснил, почему Зеленский не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области. А статье для журнала The American Conservative он объяснил, что на Западе сочтут уход ВСУ из региона личной неудачей президента Украины. «Одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление не получится представить Западу иначе, как провал», — резюмировал эксперт.

В России узнали о полной дезорганизации ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что в подразделениях ВСУ в Курской области началась «полная дезорганизация». По его словам, оказавшиеся в российском плену бойцы ВСУ пожаловались на большие проблемы с обеспечением, едой и водой. «Они все повально на это жалуются, — заявил он. — Все пытаются убежать с территории России. У них там очень серьезная паника».

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10 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

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      Марина Совина
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