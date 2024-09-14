Зеленский объяснил смысл вторжения ВСУ в Курскую область. Он хотел остановить российские войска под Харьковом

Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила продвижение ВС РФ

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область привело к желаемым результатам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он.

Также Зеленский рассказал, что контрнаступление России в Курской области не имело серьезных успехов, несмотря на 40-тысячную группировку ВС РФ в регионе.

40 000 военнослужащих ВС РФ по словам Зеленского, отражают вторжение ВСУ в Курской области

На фоне этого заявления стало известно, что власти Харьковской области объявили эвакуацию в районе Купянска. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов уточнил, что будут принудительно вывезены дети из 29 населенных пунктов.

Зеленский рассказал о своем тайном плане

12 сентября Зеленский признал, что Российская армия начала контрнаступление в Курской области на позиции вторгнувшихся украинских войск. Однако, отметил он, «все идет по нашему украинскому плану».

Один из офицеров ВСУ на условиях анонимности рассказал газете The Guardian, что военным поступил строгий приказ не говорить ни о чем, связанном со стратегией Киева на курском фронте. «И, честно говоря, мы и сами об этой стратегии не знаем», — признался он. Как отмечает издание, напавшие на Курскую область украинские военные не уверены, каким будет их положение в российском регионе через несколько дней или недель.

Ранее аналитик Марк Епископос объяснил, почему Зеленский не может отдать приказ ВСУ отступить из Курской области. А статье для журнала The American Conservative он объяснил, что на Западе сочтут уход ВСУ из региона личной неудачей президента Украины. «Одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление не получится представить Западу иначе, как провал», — резюмировал эксперт.

В России узнали о полной дезорганизации ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что в подразделениях ВСУ в Курской области началась «полная дезорганизация». По его словам, оказавшиеся в российском плену бойцы ВСУ пожаловались на большие проблемы с обеспечением, едой и водой. «Они все повально на это жалуются, — заявил он. — Все пытаются убежать с территории России. У них там очень серьезная паника».

10 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.