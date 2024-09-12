В Харьковской области объявили эвакуацию детей в районе Купянска

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил об эвакуации детей из-под Купянска

В Харьковской области объявили эвакуацию детей в районе Купянска. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Сегодня на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района», — говорится в публикации.

Отмечается, что больше всего детей планируют вывезти из купянской, куриловской и кондрашовской территориальных общин.

О продвижении Вооруженных сил России на сватовско-купянском направлении сообщалось в конце августа. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска наступают в районе поселка Синьковка и дороги, соединяющей Купянск и Сватово.