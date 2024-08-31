Ганчев: ВС России продвинулись на сватовско-купянском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

Продвижение российских войск отметили в районе поселка Синьковка. Ганчев подчеркнул, что российские солдаты также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о безуспешных попытках ВСУ контратаковать ВС России под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на штурмы украинское командование направляло малые маневренные группы, которые поддерживали артиллерия и бронетехника.