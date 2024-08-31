Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:49, 31 августа 2024Бывший СССР

ВС России продвинулись на сватовско-купянском направлении

Ганчев: ВС России продвинулись на сватовско-купянском направлении

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

Продвижение российских войск отметили в районе поселка Синьковка. Ганчев подчеркнул, что российские солдаты также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о безуспешных попытках ВСУ контратаковать ВС России под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на штурмы украинское командование направляло малые маневренные группы, которые поддерживали артиллерия и бронетехника.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      МАК представил промежуточный отчет по крушению SSJ-100 в Подмосковье. Что могло стать причиной катастрофы?

      Полковник усомнился в возможности использовать истребители F-16 на Украине

      Российский военкор заявил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов на фронте

      Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске своих сил

      Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

      В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов

      Ирландский журналист обвинил Борреля в развязывании третьей мировой войны

      Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      Юрист раскрыл способ получения пенсий для домохозяек

      На Западе предрекли полный крах ВСУ в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше