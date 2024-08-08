В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались контратаковать российских военных. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
По его словам, за прошедшие сутки ВСУ осуществляли попытки наступательных действий под Харьковом, в частности в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Марочко уточнил, что на штурмы украинское командование направляло малые маневренные группы, которые поддерживали артиллерия и бронетехника.
«Все попытки вооруженных формирований Украины вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не допущено», — рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке.
Марочко также заявил о формировании огневого мешка для ВСУ западнее поселка Новоселовское в Луганской народной республике. Он добавил, что российские военные продвинулись вперед и вытеснили украинских бойцов с части позиций.