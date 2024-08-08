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08:41, 8 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о безуспешных попытках ВСУ контратаковать ВС России под Харьковом

Марочко: ВСУ безуспешно пытались контратаковать российских военных под Харьковом

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались контратаковать российских военных. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, за прошедшие сутки ВСУ осуществляли попытки наступательных действий под Харьковом, в частности в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Марочко уточнил, что на штурмы украинское командование направляло малые маневренные группы, которые поддерживали артиллерия и бронетехника.

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«Все попытки вооруженных формирований Украины вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не допущено», — рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке.

Марочко также заявил о формировании огневого мешка для ВСУ западнее поселка Новоселовское в Луганской народной республике. Он добавил, что российские военные продвинулись вперед и вытеснили украинских бойцов с части позиций.

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      Екатерина Грищенко
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