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08:16, 8 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о формировании огневого мешка для ВСУ под Новоселовским

Марочко: под Новоселовским формируется огневой мешок для ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные формируют огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее поселка Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, цитирует ТАСС.

«Постепенно формируется огневой мешок для украинских боевиков западнее Новоселовского», — сказал он.

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Марочко также добавил, что на участке Берестовое — Стельмаховка российские военные смогли продвинуться вперед, вытеснив ВСУ с некоторых позиций. По его словам, это дало возможность немного выровнять линию боевого соприкосновения и усугубить оперативно-тактическое положение для украинских войск.

7 августа военнослужащие России форсировали реку Жеребец в районе Макеевки в ЛНР. Как уточнял Марочко, российские войска удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь ВСУ.

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      Кристина Есикова
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