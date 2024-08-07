Российские военные форсировали реку Жеребец в ЛНР

Марочко: военные РФ форсировали реку Жеребец у Макеевки

Российские военные форсировали реку Жеребец в районе Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР) и закрепились на ее правом берегу. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он добавил, что российские войска удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Киева на северском направлении. Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении, в районе населенных пунктов Макеевка, Песчаное и Стельмаховка.