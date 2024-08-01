Главком ВСУ назвал направление со сложной ситуацией для Киева

Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении

Сложная ситуация для Киева сложилась на северском направлении. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Сложная ситуация на северском направлении», — признал главком ВСУ. Он добавил, что работал трое суток на восточном фронте, в бригадах, размещенных на харьковском и торецком направлениях.

Сырский отметил, что российские войска активно применяют артиллерию и проводят штурмы на северском направлении. Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении, в районе населенных пунктов Макеевка, Песчаное и Стельмаховка.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что на покровском направлении сложилась горячая ситуация для украинской армии. Кроме того, сообщалось об активных боевых действиях на торецком направлении.