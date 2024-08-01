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16:00, 1 августа 2024Бывший СССР

Главком ВСУ назвал направление со сложной ситуацией для Киева

Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сложная ситуация для Киева сложилась на северском направлении. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Сложная ситуация на северском направлении», — признал главком ВСУ. Он добавил, что работал трое суток на восточном фронте, в бригадах, размещенных на харьковском и торецком направлениях.

Сырский отметил, что российские войска активно применяют артиллерию и проводят штурмы на северском направлении. Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются на купянском направлении, в районе населенных пунктов Макеевка, Песчаное и Стельмаховка.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что на покровском направлении сложилась горячая ситуация для украинской армии. Кроме того, сообщалось об активных боевых действиях на торецком направлении.

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      Кристина Есикова
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