Генштаб ВСУ сообщил о горячей для Украины ситуации на покровском направлении

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась горячая ситуация на покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

«Всего с начала суток произошло 88 боевых столкновений. Горячая ситуация на покровском направлении, также враг активен на торецком направлении», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

30 июля стало известно о продвижении российских военных на данном направлении. По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», солдаты армии России закрепились на окраине Тимофеевки, а также ведут бои в Веселом.

Об очень тяжелой ситуации для ВСУ на покровском направлении ранее также сообщал военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Он отмечал острую нехватку личного состава, техники и боеприпасов. Вместе с тем ВСУ на данном участке фронта несут большие потери.